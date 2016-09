Zilveren Ooievaar voor eVision Industry Software

Ondernemers en genodigden moesten vroeg hun bed uit gisteren: om 7.30 uur was op het Ondernemersplein in Den Haag de uitreiking van de Zilveren Ooievaar. Dé prijs - dit jaar voor de 29ste keer uitgereikt - voor uitzonderlijk ondernemerschap in de stad. Drie bedrijven werden door de jury genomineerd, uiteindelijk ging eVision Industry Software er met de hoofdprijs vandoor.



Acht jaar geleden richtten Hagenaars Gijsbert de Regt (36) en Neil Currie (39) die onderneming op. Met zijn tweetjes, maar inmiddels hebben ze 220 medewerkers in dienst. Hun bedrijf is mondiaal marktleider in control of work-software: een systeem om controle over operationele processen te verbeteren. Ondernemingen in onder meer olie, gas en (petro)chemie maken gebruik van de software.



Lokaal

Maar hoewel het bedrijf wereldwijde partnerships heeft met grote bedrijven - onder meer Shell, Total en NAM - werken ze ook samen met lokale ondernemingen. Dat was een van de redenen het bedrijf te verkiezen als winnaar, vertelt wethouder Karsten Klein, juryvoorzitter van de Zilveren Ooievaar. ,,Zelf is eVision in korte tijd gegroeid van een klein bedrijf naar een internationale onderneming, een mooie prestatie. De ondernemers zijn in staat gebleken een mondiaal opererende onderneming op te zetten, die vanuit Den Haag de grootste bedrijven ter wereld helpt om veiliger en efficiënter te werken. Dat getuigt van lef en creativiteit."



De Regt en Currie ontvingen uit handen van de wethouder de trofee en 5.000 euro. ,,We dachten stiekem wel dat we een goede kans maakten: we hebben keihard gewerkt en zijn enorm gegroeid de afgelopen jaren", zegt Currie. ,,Overweldigend om de Zilveren Ooievaar uiteindelijk écht te winnen." De Regt: ,,Dit voelt als een waardering naar ons en alle medewerkers. En natuurlijk is de prijs een stimulans voor ons om de komende jaren nog verder uit te breiden."