'Zo kunnen de mensen zien hoe mooi Den Haag is'

Elke keer als hij tussen de duizenden andere deelnemers aan de CPC Loop meedoet, is hij trots. ,,Dit is mijn stad", zegt Ricky Martens. ,,Zo kunnen de mensen van buiten Den Haag zien hoe mooi het hier is."



Voor hemzelf zijn de mooiste plekken van het parkoers die waar hij zelf in de buurt heeft gewoond. ,,Een van de zwaarste stukken is na vijftien kilometer, als je de boulevard van Scheveningen opdraait. Dat is heel pittig, meestal heb je daar wind tegen, maar het is prachtig."



Mijlpaal

Het wordt morgen zijn 25ste CPC, een mijlpaal. Maar Martens loopt sinds vier jaar met een andere instelling. Hij gaat niet meer voor de tijd. ,,Vroeger ging alles op snelheid bij me. Ik vond het mooi als mensen naar me keken en dachten van: zo, die gozer kan wel lopen. Sinds mijn burn-out is dat veranderd."



,,Ik kan nu heel blij zijn als iemand anders een persoonlijk record loopt. Ik stel me in dienst van anderen. Ik ben er tegenwoordig vooral om de mensen om me heen te begeleiden en op te beuren. Ik vind het prettig om te zien dat andere mensen lekker in hun vel zitten."

Helemaal weg is de oude ambitie ook weer niet. ,,Vorig jaar liep ik 1.35. Dat was best lekker." Zijn persoonlijk record is 1.24.



Martens , opgegroeid in Den Haag, nu woonachtig in Zoetermeer, is een van de organisatoren van 'Running Pack'. Dat is een initiatief van Ingrid Kuijpers, eigenaresse van speciaalzaak Run2Day. Eens in de zes weken wordt er een parkoers van acht kilometer uitgezet langs bijzondere locaties in Den Haag en omstreken. Het gaat om het lopen én om de stad beter te leren kennen. Er doen steeds tussen de 150 en 200 mensen mee. Martens: ,,Het is geweldig. Je kunt in Den Haag alle kanten op."



Gemis

Hij vindt het een groot gemis dat er geen jaarlijkse Haagse marathon is. ,,Elke stad die er in de wereld toedoet, heeft een marathon. Wij niet. Dat is niet goed. Den Haag is een wereldstad en die kan je tijdens een marathon promoten."



Hij liep er 23, waaronder zestien edities van de fameuze Rotterdam Marathon. ,,Maar ik vond de twee marathons die ik in Den Haag liep toch veruit de mooiste."

Hardlopen is voor Martens in vele opzichten belangrijk. ,,Iets wat een gigantisch probleem lijkt, is na een stuk lopen geen probleem meer. Als je boos bent, lijkt alles groter en heviger. Tijdens het lopen, kom je tot bezinning."



Hij zegt onrustig en knorrig te worden als hij een dag niet heeft gerend. ,,Ga even lekker lopen, zegt mijn vrouw dan."



Martens raadt het iedereen aan. ,,Iedereen kan lopen, op welk niveau maakt niet uit. Ik heb dan één advies: luister altijd naar je lichaam. Je moet niets. En als iemand zegt dat hardlopers doodlopers zijn, vind ik het ook goed."



ADO

Zijn gezin komt voor alles, zegt hij. Maar hoe gek hij ook op hardlopen is, dat staat niet op de tweede plaats. Dat is ADO, voetbal dus. Hij bezoekt met zijn broer Jeffrey alle thuiswedstrijden. ,,ADO was er al ver voor het lopen. Ik had een opa die altijd over Ajax, Cruijff en Keizer vertelde. Een vriend van de familie sprak echter over FC Den Haag. Dat vond ik wel wat. Dat gevoel is nooit meer weggeweest. ADO zit in mijn hart."



Dus is hij de avond voordat hij morgen zijn halve marathon moet lopen, gewoon in het stadion. ,,Dat kan makkelijk. Ik zou die wedstrijd voor geen prijs willen missen. Ik weet zeker dat ADO het gaat redden. De laatste wedstrijden hebben me genoeg vertrouwen gegeven. Ik heb net een nieuw minishirtje voor de auto gekocht en ik loop met een groen-geel bandje om mijn pols."

