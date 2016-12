Zoektocht: Albanese verkrachter verbleef in Den Haag

De politie geeft aan dat Gremaj 'onherroepelijk veroordeeld' is voor een geweldadige verkrachting en dat hij in Nederland en Italië ook verdacht wordt van mensenhandel. De 43-jarige Albanees staat op de internationale opsporingslijst.



De politie geeft de volgende signalementen:

Gremaj heeft zwart haar, is 43 jaar, 1.75 m. lang en reist uitsluitend per trein en auto en maakt gebruik van valse/vervalste reisdocumenten. Tips kunnen worden doorgegeven via 0800-6070 of via dit formulier.