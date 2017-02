Zoektocht opvolger in L'dam-Voorburg gaat door

Haar afscheidsreceptie in Leidschendam-Voorburg gaat morgen gewoon door. Maar pas donderdagavond is het zeker of Saskia Bruines inderdaad de opvolger wordt van onderwijs-wethouder Ingrid van Engelshoven in Den Haag.



De eervolle overstap van Bruines van Leidschendam-Voorburg naar Den Haag ligt onder vuur. Raadslid voor D66 in de Haagse gemeenteraad, Rachid Guernaoui, heeft dit weekeinde een bommetje gelegd onder de voordracht van Bruines. Hij wil zelf wethouder worden. Een wens die eerder door zijn partij is genegeerd door de ervaren Bruines aan te wijzen. Maar zijn lobby onder raadsleden in Den Haag voor zíjn voordracht maakt de geheime stemming donderdagavond over de wethoudersbenoeming uiterst spannend. Het is niet zeker dat de voordracht van Bruines overeind blijft.



Een heel pijnlijke situatie. Zowel voor Bruines persoonlijk, die haar wethouderschap in L'dam-Voorburg er voor opgaf en per 16 februari ontslag heeft genomen. Maar ook voor het college in Leidschendam-Voorburg, waarin Bruines als enig lid echt veel bestuurlijke ervaring heeft en nu misschien is weggegaan om vervolgens werkloos thuis te komen zitten.