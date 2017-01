'Zoetermeer gaat een mooi 2017 tegemoet'

Zoetermeer heeft een sterk horecaaanbod. De verwachting is dat 2017 eindelijk weer een groei-jaar wordt voor deze door de crisis sterk geplaagde sector. Eén factor pakt daarbij gunstig uit: de horeca bij de sport- en recreatiefaciliteiten. In 2017 gaat de horeca binnen Zoetermeer onderling meer verbindingen aan. ,,Ondernemers gaan bedrijfsoverstijgend denken."



Meer goed nieuws dit jaar: ,,Consumenten willen weer geld uitgeven, er worden weer investeringen gedaan." 2017 wordt het jaar waarin de combinatie van Zoetermeerse horeca en de sportieve kant van de stad groeit. Binnen de horeca wordt de terugkeer van de hedendaagse huiselijkheid met een nostalgisch vleugje de trend. ,,Er gebeurt van alles in de wereld. De mensen zoeken vertrouwdheid en rust. Dat strakke en moderne wordt bovendien geassocieerd met zielloze winkelketens. De consument wil juist een bijzondere omgeving, het liefst voedsel met een verhaal, bijvoorbeeld in de regio geproduceerd."



Een andere trend is de branchevervaging: een glaasje wijn in de boekhandel of een café in een tuincentrum of meubelboulevard. ,,Een meubelwinkel kijkt hoe het geld kan verdienen aan mensen die geen meubels kopen." In 2017 neemt het horecabezoek toe, maar komt het nog niet op het niveau van vóór de crisis. Eén tip geven de trendwatchers aan de horeca: ,,Geef oprechte aandacht aan je clientèle. De consument is verwend, dus je zal als horecaondernemer je best moeten doen. Het kost tijd, maar dat verdien je dubbel en dwars terug."