Zoetermeerder staat terecht voor kinderporno

Via Skype en in chatrooms legde de man contacten met andere kinderpornokijkers. Hoeveel filmpjes en foto's hij met hen gedeeld heeft, weet de man niet meer. Tijdens zijn aanhouding was de Zoetermeerder in het bezit van 2500 foto's en ongeveer 400 filmpjes. ,,We hebben het hier over een ernstige zaak", zei de rechter over de aangetroffen kinderporno.



Op de foto's en videos waren niet alleen kinderen te zien die naakt poseerden, maar ook beelden waarop er met baby's seksuele handelingen werden verricht. Officier van Justitie noemt de zaak buitengewoon schokkend. ,,We kunnen hier niet met een werkstraf volstaan. Het gaat ook om hoeveelheden die er niet om liegen."



Therapie

De verdachte is uit zichzelf in therapie gegaan. Volgens zijn behandelaar is hij geen pedoseksueel, maar een gewone en eenzame arbeidsongeschikte man die zich verveelde. Zijn advocaat liet tijdens de zitting ook al weten dat de Zoetermeerder een hersenenbloeding heeft gehad waardoor hij zijn remmingen verloren zou hebben. Ook kon hij daardoor zijn nieuwsgierigheid niet in bedwang houden.



De reclassering maakt zich zorgen om de 61-jarige kinderpornogluurder. Ze zijn bang dat de zwakbegaafde man gemakkelijk weer de fout ingaat. Hij zou volgens hen daarom vijf jaar onder controle moeten staan.



De uitspraak van de zaak is over twee weken.