Zoetermeerders zorgen voor aanhouding inbrekers

Een bewoner trof rond 12.30 uur in de middag twee onbekende mannen aan toen hij thuiskwam in zijn woning aan de Wit-Geellaan in de wijk Rokkeveen. Beide verdachten vluchtten volgens de politie direct de woning uit.



Nadat ook de bewoner de woning was uitgerend, zag een andere inwoner de twee in een auto stappen en belde gelijk naar de politie om de kenmerken van de auto door te geven.



Agenten zagen de vluchtauto als snel rijden op de Moeder Teresasingel, waarna ze twee 18-jarige mannen uit Den Haag konden aanhouden voor betrokkenheid bij de poging tot inbraak. De twee zijn meegenomen naar het politiebureau. De recherche onderzoekt de zaak momenteel nog.



Verdachte

Ongeveer een maand geleden zorgde een Zoetermeerder er ook al voor dat de politie al snel na een poging tot inbraak een verdachte aan kon houden. De bewoner, Silvester van der Hansz, trof de twee vreemden op dinsdag 3 januari aan in zijn huis.



Net als maandag namen de verdachten direct de benen door het onverwachte bezoek, waarop de bewoner de achtervolging inzette en één van hen staande wist te houden. Een medewerker van Team Handhaving die toevallig in de buurt was schoot de Zoetermeerder al snel te hulp, zodat de politie de man van rond de 18 jaar oud even later mee kon nemen. De politie Zoetermeer heeft inwoner Van der Hansz toen beloond met een bloemetje.