Zorgen bij ijsmeesters over vernielingen schaatsbanen

De ijsmeesters zijn verheugd dat er de afgelopen periode kon worden geschaatst, maar ze maken zich ook grote zorgen over het toegenomen vandalisme. Vrijwel geen baan in de regio bleef gespaard, overal werden er vernielingen aan het ijs toegebracht. ,,Het is absurd", zegt ijsmeester Hein van Dijk uit Poeldijk.



Vanwege het kapotte ijs moest meestal de baan worden gesloten, en dat was gezien de korte duur van deze vorstperiode extra vervelend. ,,Er is bij ons twee dagen geschaatst", aldus Van Dijk. ,,En dat hadden er zeker vier kunnen zijn als ze het ijs heel hadden gelaten. Ik denk dan: jongens, jongens, waar zijn jullie mee bezig?"



Emotioneel

Van Dijk kan er vijf dagen later nog emotioneel van worden. ,,We hadden zo'n prachtig baantje liggen, vooral geweldig voor de kinderen. Maar ze hebben er 's nachts zelfs met brommers op gereden. Ik denk dat ze zo vanuit de kroeg hierlangs zijn gereden om de zaak te slopen. Dat is toch niet normaal?''



De oplossing zou permanente bewaking bij de banen zijn. Dat is echter niet op te brengen voor de ijsclubs. ,,We hebben al een tekort aan bestuursleden", zegt ijsmeester Adri Hendriks van Voorschoten, op wiens baan door vandalen met quads werd gereden. ,,Het enige dat ik kon doen, was regelmatig langs de baan rijden om te kijken of alles rustig was."



Aangifte

Ook IJsclub Vlietland had te maken met fikse vernielingen van de baan in Schipluiden. De daders zijn gepakt en de vereniging deed aangifte wegens huisvredebreuk en vernieling. ,,We zouden de hekken om de baan kunnen verhogen tot twee, drie meter, maar dat zou echt te gek zijn", vertelt bestuurslid Aad van Winden. ,,We hebben wel het hek steeds dichtgedaan. Dat was in het verleden nooit nodig en past eigenlijk ook niet bij het karakter van de ijsclub en het dorp."



IJsmeester Van Dijk zei meteen nadat de baan in Poeldijk in de nacht van zaterdag op zondag was vernield dat hij overwoog om te stoppen. ,,Ik weet nog niet wat ik doe", zei hij gisteren. ,,Ik heb er nu wel even mijn zakken van vol."



Elfstedentocht

Collega Hendriks sluit toch op positieve wijze af. ,,Ik ben er van overtuigd dat we de komende vier jaar zeker drie winters gaan meemaken met een serieuze kans op een Elfstedentocht", zegt hij. ,,Ik zie een duidelijke cyclus."