Zorgen om sluiting crisis unit: 'Ik wil niet weg'

De afdeling, die zes bedden telt, sluit per 1 september de deuren. De reden is dat de zorgverlener met zorgverzekeraars heeft afgesproken om het aantal bedden verder af te bouwen. De negen medewerkers van de unit krijgen een nieuwe baan binnen Parnassia.



Onder patiënten, die inmiddels op de hoogte zijn, is onrust ontstaan. Patiënten zijn bang dat ze straks, bij een crisis, op een gesloten afdeling worden geplaatst. Wie daar verblijft, heeft niet de vrijheid om zelfstandig naar buiten te gaan. Dat mag daar alleen onder begeleiding.



Steun

Patiënt Jet Zonnenberg, die lijdt aan een bipolaire stoornis (manisch-depressief) ziet zo'n opname op de gesloten afdeling - voor een eventuele volgende keer - totaal niet zitten en roert de trom. De patiënten op de gesloten afdeling zijn behoorlijk ver heen, betoogt ze, en behoren tot een andere categorie dan die op de Korte Crisis Unit (KCU). Daar verblijven patiënten die zich prima redden thuis, maar tijdelijk even wat extra steun nodig hebben. ,,Hier mogen we alles doen, een stukje wandelen of mee met het bezoek. Daar zie je patiënten die zich letterlijk de haren uit het hoofd trekken, die vechten. Het is een beetje een enge bedoening. Wij horen daar niet tussen.''



Volgens Parnassia 'is het zeker niet zo dat ze allemaal overgaan naar de gesloten afdeling'. Er blijven afdelingen bestaan voor een tijdelijke (niet-gesloten) opname bij Psyq of Parnassia (High Care-afdeling), verklaart een woordvoerder. Parnassia streeft ernaar het aantal bedden in 2020 met 33 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van het peiljaar 2018 en werkt daar nu alvast naartoe. ,,Uiteindelijk is zorg aan huis meestal het beste'', aldus de woordvoerder.