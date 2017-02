Zorgen over kunstgras houden aan

Vissersvrouwen zien zichzelf in museum

12:13 Het loopt letterlijk en figuurlijk storm bij de tentoonstelling Piet Mondriaan & Bart van der Leck, de uitvinding van een nieuwe kunst in het Gemeentemuseum. Afgelopen zondag was weer een topdag met dik 3.000 bezoekers. Een week ervoor, toen het museum gratis was geopend, beleefde het met 4.000 belangstellenden zelfs een van de drukste dagen in het ruim 80-jarig bestaan.