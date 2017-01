Zusjes vinden elkaar weer na 31 jaar

Ze zaten toevallig allebei in een chatgroep voor geadopteerde Sri Lankanen. Daar trokken ze al snel naar elkaar toe: Sita van Groesen en Sharon ter Wee. Sita: ,,We hadden meteen een klik. We dachten hetzelfde, we voelden hetzelfde. We hadden zelfs een voorkeur voor dezelfde liedjes.'' Sharon: ,,Uren konden we met elkaar praten. Dat was niet zo met de andere Sri Lankanen in die chatgroep.''



Sita was al jaren eerder via het tv-programma Spoorloos bij haar biologische moeder in Sri Lanka uitgekomen. Het leidde tot een ontmoeting, waarbij het Sita snel duidelijk werd dat ze geboren is uit een behoorlijk getroebleerde relatie. ,,Mijn vader moet een gewelddadige man zijn geweest. Hij had een hoge maatschappelijke positie die hij misbruikte om de kinderen die hij onder anderen bij mijn moeder kreeg via duistere adoptieprocedures het land uit te rommelen.''



Veel van de baby's kwamen destijds, halverwege de jaren 80, via de inmiddels opgeheven stichting FLASH naar Nederland. Het zou dus goed kunnen dat Sita hier broers en zussen had rondlopen. Met Sharon was ze inmiddels zo close dat het tot een afspraak kwam.



Op 18 juli 2016 zagen ze elkaar voor het eerst. Op haar site beschrijft ze haar gemoedstoestand van dat moment: 'Ik kwam aanlopen en zag haar zitten op dat bankje. Een vreemd gevoel kreeg ik. Wie was deze vrouw? We besloten wat eten te gaan halen en op het dakterras van Schiphol te gaan zitten. Ik volgde haar nauwlettend en vroeg me af wat er in hemelsnaam aan de hand was. Zag zij het ook? Of zag alleen ik het. En waarom gedroeg ze zich zo hetzelfde als ik?'



Vertrouwd

Inmiddels weet Sita het antwoord op deze en andere vragen. Met Sharon zit ze aan een tafel in een eetcafé aan de haven van Scheveningen, niet ver van de plek waar ze is opgegroeid. ,,We kennen elkaar nu dus een half jaar. En sinds 16 september weten we ook dat we zusjes zijn. Hoe dat voelt? Ze kijken elkaar aan. Het is Sharon die als eerste reageert: ,,Al heel gewoon en vertrouwd. Best bijzonder voor zussen die geen jeugdherinneringen delen.''



Sita: ,,We zien elkaar nu wekelijks. Kerst hebben we samen gevierd. En met Oud en Nieuw zijn we samen 2017 ingegaan. Het voelt alsof je een race tegen de klok voert. Alsof we al die jaren moeten inhalen waarin we van elkaars bestaan niet op de hoogte waren.''



Sharon: ,,Ik was altijd heel onrustig. Eenzaam ook vaak. Pas nu ik Sita in mijn leven heb, is dat allemaal weg.'' Sita: ,,Van onrust had ik niet zo'n last. En eenzaamheid - ach, daar zullen ook andere mensen bij vlagen last van hebben. Maar daarnaast voelde ik ook een onverklaarbaar gemis. Onbewust heb ik altijd geweten dat er iets niet klopte.''



De bevestiging van hun vermoeden dat ze elkaars zussen zijn, kregen ze van iemand die Sita aanduidt als 'mevrouw Perera': de advocaat die vanuit Sri Lanka de adoptie van zowel haarzelf als haar zus had geregeld, in opdracht van FLASH. Die advocaat heeft destijds volgens Sita en Sharon flink met adoptiepapieren gerommeld om de biologische vader uit de wind te houden. En een paar jaar geleden al was het de makers van Spoorloos gelukt om van die mevrouw Perera los te peuteren wie de biologische vader van Sita is ('een invloedrijk politicus die bij verschillende vrouwen kinderen verwekte') en waar ze haar moeder (diens huishoudster) kon vinden.