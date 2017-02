Zware boetes voor in huis hebben illegaal echtpaar

Alleen de gang naar het Europese hof staat nog open. Magda van Eijck, een van de Vogelwijkers die een boete kreeg, overweegt nog bij deze instantie in beroep te gaan. Ze is teleurgesteld in de uitspraak. ,,Ik dacht dat de zitting goed verlopen was, maar de uitspraak is slecht.''



De faam van het Indonesische echtpaar verspreidde zich in 2011 als een lopend vuurtje door de wijk. Ook in Wassenaar en Voorburg waren de twee populair. In totaal werkten ze op dertig adressen.



Het klikte bij veel Vogelwijkers zo goed, dat ze deel gingen uitmaken van het leven van hun werkgevers. Zoals bijvoorbeeld bij Marguerite Hamer, die in Indonesie in een Jappenkamp zat en kon overleven dankzij goed gezinde Indonesiërs. Ze wilde wat terugdoen.



Groot was de verbijstering toen op een morgen het Indonesische stel niet kwam opdagen, maar wel de politie op de stoep stond. Niet alleen omdat de bewoners zich van geen kwaad bewust waren geweest, maar ook om de torenhoge boete die volgde: 12.000 euro. In elk geval twee bewoners sloegen aan het procederen.