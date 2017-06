Zwemdiploma voor bijna 4.000 leerlingen

Aanhoudingen en boetes bij actie in Stationsbuurt

16:08 In de Stationsbuurt in Den Haag is gisteravond een handhavingsactie gehouden. Politie, brandweer, douane, RDW en meerdere gemeentelijke teams werkten samen om te zorgen dat de buurt veiliger en leefbaarder wordt. Er werden meerdere mensen aangehouden en beboet.