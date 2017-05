Europol vreest maandag nieuwe wereldwijde cyberaanval

Sinds vrijdagavond zijn computersystemen geïnfecteerd met ransomware. Ook Nederlandse parkeergarages van parkeerbedrijf Q-park zijn geïnfecteerd. De website van de geïnfecteerde bedrijven gaan op slot en kunnen pas weer in gebruik worden genomen als er losgeld in bitcoins wordt betaald. Er kwamen meldingen uit onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk, China, Rusland, Spanje, Italië, Vietnam en Taiwan.

Volgens Wainwright was de aanval uniek in die zin dat de ransomware werd gebruikt in combinatie met een worm: het virus verspreidde zich automatisch. Met een enorm gevolg. ,,Volgens de laatste tellingen zijn er meer dan 200.000 slachtoffers in 150 landen. Daarbij zitten grote bedrijven", zegt de directeur van de Europese politieorganisatie tegen de Britse zender ITV. In totaal zouden 100.000 bedrijven zijn geraakt door de aanval.