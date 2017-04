50-plussers bezorgd over veiligheid persoonsgegevens op het internet

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de website Startpagina.nl. ,,Een groot deel van de 50-plussers let erop welke sites ze bezoeken, maar ze maken zich nog wel druk over de veiligheid van persoonlijke gegevens", vertelt Leon Dekker, marketing manager bij Startpagina. ,,Ze maken zich niet alleen zorgen om hackers, maar ook om privacykwesties." Vooral de betrouwbaarheid van commerciële bedrijven zoals Facebook en Google worden in twijfel getrokken. 52 procent is ongerust over de data-verzameldrang van deze partijen.



Uit het onderzoek, dat werd gedaan onder 1046 deelnemers, blijkt dat de groep wel steeds meer verstand van zaken krijgt. Zeven op de tien deelnemers aan het onderzoek heeft unieke wachtwoorden voor verschillende accounts. Bovendien wijzigt 38 regelmatig wachtwoorden, maar ook pincodes van bankpassen. 86 procent geeft nooit een wachtwoord aan derden.