Amerikaanse concurrent koopt Nederlandse Ticketscript

Inmiddels is Ticketscript actief in Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en België en telt de kaartverkoper 100 medewerkers, waarvan de helft werkzaam is op het hoofdkantoor in Amsterdam.



Bekendere evenementen waar Ticketscript de kaartverkoop voor doet of deed zijn Awakenings, de European Hockey League, Dutch Design Week en de HISWA.



Groeien

De deal lijkt een logische. Beide bedrijven zitten in dezelfde branche, stammen uit 2006 en bezitten dezelfde DNA. Bovendien wil Eventbrite graag verder groeien in Europa. ,,Inmiddels halen we 15 procent van onze omzet uit jullie continent, maar we willen graag dat dat meer wordt,"vertelt Julia Hartz, ceo van Eventbrite, vanuit San Francisco.



Een ander voordeel: Ticketscript is met name goed ingevoerd in de muziekscene. ,,Ze bezitten daar enorm veel kennis van. Dat is juist een gebied waar wij veel in investeren."



Volgens Hartz ontstond de deal bijna vanzelf. ,,Er zijn niet zoveel spelers in onze branche die schaalgrootte hebben. Dus we volgen elkaar al jaren. Op een gegeven moment ontstond de gedachte: dit zou wel eens een mooie combi kunnen zijn." Afgelopen maanden werden de gesprekken serieus, vanmorgen is de deal aan het personeel en aan de buitenwereld bekend gemaakt.



Oprichters Jonker en Van den Heuvel blijven na de overname gewoon werkzaam bij de nieuwe combinatie. Jonker wordt general manager voor Europa. Het Ticketscript-hoofdkantoor aan de Silodam wordt de thuisbasis van de nieuwe combinatie. Het kleine kantoor dat Eventbrite vorig jaar in Amsterdam opende, gaat dicht.



Beste

Of met de overname ook de naam Ticketscript verdwijnt, is nog onduidelijk. Jonker zegt dat het hem weinig uitmaakt. ,,Voor mij is het geen gevoelige kwestie en gaat het niet om de naam, we moeten doen wat zakelijk het beste is."



Evenbrite ceo Hartz zegt dat het geen uitgemaakte zaak is. ,,Mijn advies aan ons transitieteam is om dat voorlopig open te laten. We gaan kijken wat het beste werkt. We willen onze klanten in Europa in ieder geval niet in verwarring brengen."