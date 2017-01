Apple boekt recordomzet door iPhone

Apple verkocht in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar 78,3 miljoen iPhones. Een toename van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van iPads nam met een vijfde af, terwijl die van de Mac min of meer stabiliseerde.



De toename valt te verklaren door een stijging tijdens de kerstperiode en door de introductie van de iPhone7. De verkoop van de smartphone nam in de VS, Canada, West-Europa, Japan en Australië stevig toe, maar in China zakte deze met 12 procent.



De totale omzet van Apple lag vorig kwartaal 3 procent hoger dan in de laatste drie maanden van 2015. De nettowinst daalde met 2,5 procent naar 17,9 miljard dollar.