Computer blijkt racistisch te zijn bij schoonheidswedstrijd

Discussie

Met de uitslag is ook direct een discussie opnieuw aangewakkerd: zijn computers bevooroordeeld? Bernard Harcourt, een professor in recht en politieke wetenschappen aan de Columbia University, vindt dat de resultaten van de wedstrijd de ,,perfecte illustratie van het probleem'' zijn. Volgens hem is deze zaak een herinnering dat ,,mensen het denkwerk doen, zelfs als het geformuleerd is als een algoritme en we denken dat het neutraal en wetenschappelijk is''.



Sorelle Friedler, een professor in computerwetenschappen bij Haverford College, zegt dat het een groot probleem is dat minderheden vaak ondervertegenwoordigd worden in datasets. Daardoor komen algoritmes mogelijk tot niet accurate conclusies over deze groepen en ontdekken de makers van de machine dit niet.



In een schoonheidswedstrijd is dit nog een klein probleem, maar er zijn ook systemen die voorspellen waar toekomstige misdaden voorkomen. Deze systemen baseren zich volgens groepen die zich inzetten voor burgelijke vrijheden op gebrekkige statistieken en kunnen bevooroordeeld zijn. Een onderzoek van ProPublica toonde eerder dit jaar aan dat die software bijvoorbeeld partijdig is ten opzichte mensen met een donkere huidskleur, waardoor ze een zwaardere straf krijgen.