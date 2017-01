Deze man bewaakt jouw koffer

Jullie zitten steeds meer in de dienstverlening.

,,Services is inmiddels goed voor ruim een kwart van de omzet. Iets kopen is één, maar door de voortschrijdende technologie hebben meer en meer klanten behoefte aan support. Verder geven we advies. Wat betekent het voor de logistiek als de bedrijfsvoering wordt veranderd? Is de performance van een bepaald systeem wel goed? Dat kunnen we onderzoeken en testen."



Hoewel Vanderlande uit de naoorlogse jaren stamt - oprichter Eddie van der Lande startte zijn machinefabriek in 1949 - begint de moderne historie van de onderneming vier decennia later.



Na een management buyout komt Vanderlande in 1988 terug in Nederlandse handen. In datzelfde jaar zorgt de vliegramp bij het Schotse Lockerbie - een bom deed het toestel neerstorten, 270 mensen kwamen om - voor structureel strengere veiligheidseisen op luchthavens. Het resulteert in een nieuwe bloeiperiode, die na de aanslagen van 9/11 op de Twin Towers en het Pentagon alleen maar versnelt.



Inmiddels is Vanderlande met een marktaandeel van dertig procent veruit de grootste in bagageafhandeling. Ruim zeshonderd vliegvelden zijn klant en van de twintig grootste van de wereld zelfs viervijfde. De systemen handelen ruim 3,2 miljard koffers en tassen per jaar af.



,,Lockerbie en 9/11 waren inderdaad belangrijke drivers. Tegenwoordig bouwen we geen bagagebanden meer, maar complete veiligheidssystemen, zeg ik altijd. De complexiteit van de bagageverwerking is enorm toegenomen. Geen onveilige koffer mag het vliegtuig in."



Bagage is topprioriteit voor luchthavens en autoriteiten.

,,Ha, dat zou je denken, maar de bagage staat zeker niet bovenaan de agenda bij elke directie. Dat is deels logisch, want vaak is het slechts eens per tien jaar een thema is, bijvoorbeeld doordat er vanwege sterke groei uitgebreid moet worden."



Waarom vindt de afhandeling niet volautomatisch plaats?

,,Dat gaat gebeuren. Op Schiphol verscheen de eerste robot in 2003, inmiddels staan er zes. Samen handelen ze circa de helft van alle bagage van vertrekkende passagiers af. Op Londen Heathrow zijn er twee. Die ontwikkeling zie je ook in de distributiecentra van supermarkten en webwinkels."



Hoe lang gaat het duren: vijf jaar, tien?

,,Dat valt moeilijk te zeggen. Probleem is dat computers de menselijke oog-handcoördinatie lastig na kunnen bootsen. Met mijn ogen kan ik alles zien en vervolgens vastpakken. Voor een robot is dat beduidend moeilijker: zodra een fabrikant de verpakking van een fles of product wijzigt, herkent de machine die niet meer en loopt alles vast."



