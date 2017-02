Eerste pannenkoek van Daan vliegt internet over: 650.000 keer bekeken

Jesse van Dijnsen is de man die Daan in de video op de achtergrond begeleidt. Hij is kok in lunchroom Jan en Alleman in Breda. Daar werkt Daan uit Bavel ook. En bij de lunchroom is het goed gebruik dat medewerkers zelf mogen uitkiezen wat ze willen eten als ze jarig zijn geweest. ,,Daan was net zeventien geworden en wilde pannenkoeken. Het was de eerste die hij zelf bakte."

Bizar

Jesse kreeg veel reacties nadat hij de video online had gezet op zijn Facebookpagina's. ,,Iedereen was superenthousiast en veel mensen wilden het bericht delen. Dat het inmiddels 650.000 keer bekeken is is gewoon bizar."

Vrolijke jongen

En is Daan zelf een beetje te spreken over alle aandacht voor zijn culinaire avonturen? ,,Ik zou het niet weten want ik heb hem na het maken van dat filmpje eigenlijk niet meer gezien. Want Daan is heel ziek geweest en werkt hier sinds die tijd nog maar een of twee dagen in de week. Maar hem kennende zal het wel goed zitten. Het is een heel leuke en vrolijke jongen die geniet van alle kleine dingen."