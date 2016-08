Hoger beroep Kim Dotcom live te volgen op YouTube

De rechter voerde onder meer de grote belangstelling voor de zaak aan als reden om het verzoek goed te keuren. Hij legde Dotcom (in Duitsland geboren als Kim Schmitz) wel een aantal voorwaarden op. Zo moeten de chat- en reactiemogelijkheden bij de video worden uitgezet. Ook moeten de beelden vertraagd worden uitgezonden.



De Duitser liet op Twitter weten zich aan de voorwaarden te zullen houden. ,,Nieuw-Zeeland staat vooraan waar het transparante rechtspraak betreft'', jubelde Dotcom, die hoger beroep had aangetekend nadat de rechtbank vorig jaar bepaalde dat zijn uitlevering kon doorgaan.



Piraterij

De ondernemer was de grote man achter Megaupload, een site waar bestanden konden worden gedeeld. De Verenigde Staten verdenken hem onder meer van het schenden van auteursrecht. De site werd in 2012 uit de lucht gehaald.



Volgens de FBI heeft Megaupload filmstudio's en platenmaatschappijen in totaal zo'n 440 miljoen euro gekost, terwijl de site zelf 240 miljoen euro dollar verdiende door gebruikers aan te moedigen het auteursrechtelijk beschermde materiaal op te slaan en te delen. Mochten ze in de VS veroordeeld worden, dan kunnen ze voor tientallen jaren achter de tralies verdwijnen.



Nieuw leven

Kim Dotcom wil zijn downloadplatform volgend jaar nieuw leven inblazen. Naar verwachting verschijnt Megaupload op 19 januari 2017 weer op het internet, precies vijf jaar na een grote FBI-inval in zijn huis.



Dotcom zegt dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het gedrag van een aantal websitegebruikers. Volgens de Duitser gebruikten de meeste mensen de site wel voor legale zaken.