Jongeren steeds bezorgder om online veiligheid

De afgelopen tien jaar zijn de mogelijkheden om persoonsgegevens online veilig op te slaan steeds groter geworden. Zo zijn er bijvoorbeeld veel ontwikkelingen op het gebied van anti-spyware en wordt inloggen met een wachtwoord én verificatie op je smartphone steeds normaler. Toch zorgen al deze maatregelen er niet voor dat de bezorgdheid over de veiligheid van persoonsgegevens afneemt.



In totaal maakt meer dan de helft van de Nederlanders zich zorgen over de veiligheid van zijn online persoonsgegevens, blijkt uit het onderzoek. Opvallend is de stijging bij de groep jongeren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Maakte in 2016 slechts 26 procent zich zorgen om zijn online privacy, dit jaar is dat al opgelopen tot 42 procent. Zo is deze groep met name bang dat ze ‘te volgen’ zijn door de vastlegging van hun persoonsgegevens en online gedrag in cookies. Daarnaast is er ook meer angst voor de verspreiding van hun online gegevens.