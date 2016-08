Kleine zendmasten zitten overal verstopt

Hoge masten

Meer masten neerzetten lijkt het devies, maar gaat vaak niet. Behalve dat een vergunningstraject nodig is, spelen er welstands-argumenten. ,,Amsterdam en andere steden willen geen veertig meter hoge mast voor hun centraal station."



Zogeheten 'small cells' bieden soelaas. Zoals de naam zegt is zo'n installatie véél kleiner en reikt het signaal slechts tientallen tot honderden meters. Om grootschalige plaatsing mogelijk te maken heeft de provider afgelopen jaar contact gezocht met JC Decaux, uitbater van bushokjes, tramhaltes en reclameborden. Ook netwerkleveranciers Erics-son en Huawei werden ingeschakeld.



Inmiddels zitten de eerste tientallen small cells in abri's, onder meer op het Rembrandtplein. Dat moeten er honderden worden. ,,Een ideale oplossing. De antennes zijn vanwege de camouflagekap onzichtbaar, het straatbeeld raakt dus niet vervuild. Een small cell is echter geen tovermiddel. Ze werken het best in combinatie met een normale mast, bovendien moeten ze worden aangesloten op de backbone van het netwerk", vertelt netwerk-manager Jamal Tajaate van Vodafone.



De Britse aanbieder begon al in 2013 met small cells in ons land, als eerste van de gehele Vodafone Group. Nu ligt er in veel steden inmiddels glasvezel, maar voor graafwerk is een vergunning vereist. ,,Doorstralen is de andere optie, maar dat kan alleen als er geen object tussen de mini-zendmast en het ontvangststation staat."



Reflectie

In Rotterdam heeft Vodafone echter recent een test gedaan met een nieuwe technologie. ,,Door gebruik te maken van reflectie van gebouwen kunnen we een signaal de hoek om stralen. Dat werkt prima." Door zijn voorsprong bezit de provider inmiddels al duizend small cells. Zo zijn deze zomer nog dertig kilometer strand in Zeeland via small cells van mobiel bereik voorzien. Verder zitten ze in bushokjes en in Rotterdam in lantarenpalen.



Ook T-Mobile maakt werk van kleine zendmasten. De provider gaat er volgend jaar honderden neerzetten. ,,Behalve op hotspots ook om kleine gaten in ons netwerk te dichten'', zegt netwerk-specialist Richard Marijs. ,,Denk aan bedrijventerreinen waar de dekking suboptimaal is." Momenteel heeft T-Mobile er slechts enkele, bijvoorbeeld op station Den Haag Holland Spoor. ,,Daar werkt het prima."



Marijs nuanceert de hype rond small cells. ,,Er is veel om te doen, maar in de basis zijn ze hetzelfde als reguliere 4G-masten. Een small cell kan honderden tot duizenden mensen bedienen, alleen is het bereik minder en het formaat maar drie petflessen groot."