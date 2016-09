Landelijke internetstoring KPN verholpen

Over de oorzaak van de storing kon de zegsman alleen melden dat het om een ,,technisch complex probleem'' ging. Of KPN klanten een vorm van compensatie gaat aanbieden, is nog niet bekend. ,,Daar kijken we nog naar.''



De website van het telecombedrijf lag er vanmorgen ook uit. Televisie kijken is wel mogelijk, meldde een woordvoerder van KPN. ,,We vinden het heel vervelend voor onze klanten", aldus de woordvoerder. Het telecombedrijf liet weten klanten niet telefonisch te woord te kunnen staan wegens de enorme drukte.



Op Twitter regende het klachten onder de hashtag #storing. Ook waren er veel mensen die reageren dat klagers zich 'niet moeten aanstellen'. ,,Ze doen net of hun leven voorbij is'', twitterde iemand.



Meldingen

De website allestoringen.nl, meldde vanochtend duizenden meldingen. Zij komen vooral van klanten uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Hilversum, Groningen, Almere, Eindhoven, Zoetermeer en Nijmegen.



Ook zijn er winkeliers die meldden dat ze niet gebeld kunnen worden. Zo twitterden enkele kapperszaken om de onbereikbaarheid aan hun klanten door te geven. Om hoeveel ondernemers het in totaal gaat, kunnen het telecombedrijf en de brancheorganisatie MKB Nederland niet zeggen.