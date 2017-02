Landelijke storing Ziggo opgelost

Vrijdagmiddag leken de problemen opgelost, maar zaterdagavond regende het weer klachten, meldde allestoringen.nl. Waar normaal een paar meldingen per uur binnenkomen over storingen bij Ziggo, kwamen op het hoogtepunt rond 23.00 uur 688 meldingen binnen. Ook op sociale media regende het klachten over internet- en televisieproblemen.



Ziggo-klanten hadden vooral last van trager internet. Ook waren de klantenservice van het bedrijf en een aantal zakelijke klanten van Ziggo niet bereikbaar. Televisiekijken was volgens de woordvoerder wel gewoon mogelijk.



Ziggo onderzoekt de oorzaak van de storing nog en zegt ,,te blijven investeren in het netwerk om deze situaties te voorkomen''.