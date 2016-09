Live: Apple stelt nieuwe iPhone 7 voor

20:35

Apple kondigt draadloze earpods aan. Ze zien er stijlvol uit en echt Apple: het opbergdoosje dient tevens om ze op te laden. Een prijs wordt nog niet bekend, wel dat de accu 5 uur meegaat. Vervolgens worden twee headphones van het door Apple overgenomen merk Beats gepresenteerd.



20:25

Inderdaad kloppen de geruchten: de koptelefoon-aansluiting sneuvelt. Volgens Schiller is Apple's huidige Lightning-connector niet alleen voor het opladen ontwikkeld, maar ook voor geluid. ,,Waarom we dit doen? Het antwoord is moed. Een analoge aansluiting in deze tijd is gewoon niet logisch." Apple gaat relatief lang in op dit punt. ,,We weten dat er mensen zijn die dit vervelend vinden." Om het leed te verzachten krijgen nieuwe iPhone-kopers ook een speciaal snoertje dat een analoge 3,5mm aansluiting omzet in Apple's Lightning-aansluiting.



Voordeeltje van het schrappen: er is plek voor een tweede speaker, waardoor de iPhone 7 stereo geluid krijgt.



20:15

Jawel, de nieuwe iPhone is inderdaad water- en stof bestendig. De home-knop kan daardoor niet meer naar beneden gedrukt worden en is drukgevoelig gemaakt.



De 12 megapixel-camera - door velen al gezien als één van de beste camera's in een smartphone - is totaal vernieuwd. De lens is vergroot zodat deze 50 procent meer licht vangt. De sensor is 60 procent sneller, waardoor foto's veel vlotter te nemen zijn. Verder zit er optische stabilisatie in Apple's camera, waardoor een trillende hand geen probleem is. Prettig voor fotografen: de iPhone 7 ondersteunt ook RAW-bestanden.



Apple verbetert ook de camera aan de voorkant: de lens gaat van 5 naar 7 megapixels. En wat eveneens al lang is uitgelekt: de grote iPhone 7s krijgt naast de vernieuwde camera een dubbele lens. De fotokwaliteit verbeter daardoor nog meer. ,,Dit is zonder enige twijfel de allerbeste camera in een smartphone," zegt Schiller met de bravoure die we van Apple gewend zijn.



19:55

We komen aan bij het hoogtepunt van Apple's presentatie: de lancering van de nieuwe iPhone 7. ,,De iPhone is de gouden standaard en dit is de beste iPhone die we ooit hebben ontwikkeld," begint Tim Cook zijn verhaal. Marketing-directeur Phil Schiller mag alle features onthullen, het zijn er tien, waarvan de meeste overigens al lang uitgelekt zijn.



19:30

Nu zijn we toe aan de Apple Watch, waarvan binnenkort de tweede versie te koop is. Apple heeft het horloge flink op de schop genomen, zo zit er nu ingebouwde GPS in en is de Watch waterdicht tot 50 meter diep. Dat bleek behoorlijk lastig, want een speaker moet in verbinding staan met de lucht buiten. Apple heeft daarom een luidspreker ontwikkeld die water doorlaat en eenmaal uit het water het binnengedrongen vocht weer uitspuugt. De Watch is niet alleen om te houden in het zwembad, de wearable meet voortaan ook de gezwommen afstand.



De Apple Watch 2 krijgt verder een dual core processor, waardoor het flink sneller wordt. Ook de helderheid van het scherm is beduidend beter. Over de accu repte Apple echter met geen woord, de Watch 2 gaat dus nog steeds niet lang mee. Apple kondigde bovendien een speciale Nike+ hardloop-horloge aan.



De prijs van zowel de nieuwe Watch als de Nike+ versie start vanaf 369 euro. Het horloge is verkrijgbaar vanaf oktober. En om de verkopen aan te jagen - weliswaar zijn er ruim 10-12 miljoen stuks over de toonbank gegaan, de laatste maanden zakken de verkopen in - blijft de eerste Apple Watch te koop. De prijs wordt met 100 euro verlaagd, bovendien stopt de iPhonemaker er dezelfde snelle processor in als de nieuwste versie.



19:00

En Apple's Keynote is begonnen, Tim Cook beklimt het podium. De eerste aankondigingen zijn altijd weinig spectaculair. Zo komt er een Super Mario game voor de iPhone en Pokémon Go voor de Apple Watch.



De geruchten vooraf: iPhone 7

De iPhone 7 en zijn grote broer de iPhone 7 Plus krijgen wellicht enkele kleine nuances in het design. De antennelijnen aan de achterkant zouden zelfs verdwijnen. Verder is er nog sprake van een nieuw camerasysteem en als we de geruchten mogen geloven, komen er twee cameralenzen aan de achterkant. Maar de tweede lens zou alleen uitgerust worden op de iPhone 7 Plus. Daarnaast moet de standaard koptelefoonaansluiting wijken voor de lightning-kabel.



Volgens The Wall Street Journal is het einde van de 16 GB-versie eindelijk nabij. De topmodellen bij de concurrentie hadden al langer een instapversie met 32 GB opslagruimte aan boord, maar nu komt Apple eindelijk met een antwoord.



Er is ook sprake dat de kleuren zwarter worden in plaats van het zogenaamde 'Space Grey'. Volgens de geruchten komt de iPhone 7 in twee nieuwe kleuren: 'Dark Black' en 'Piano Black'.



De nieuwe iPhones liggen vanaf maandag 12 september al in de winkel in een aantal landen.