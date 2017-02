Meerderheid Tweede Kamer staat achter aftapwet

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de wet officieel heet, maakt het mogelijk om grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel af te tappen. Ook maakt deze het mogelijk om apparatuur van mensen te hacken om zo toegang te krijgen tot apparatuur van concrete doelwitten. Volgens het kabinet is de wet nodig om de geheime diensten AIVD en MIVD hun taken goed te kunnen laten uitvoeren. Regeringspartij VVD en het CDA staan volledig achter het plan. Mustafa Amhaouch (CDA) noemt het hoog tijd dat de wet er komt. Hij wil wel dat afgetapte gegevens in Nederland zelf worden bewaard.

Balans

De PvdA is iets kritischer, maar noemt het voorstel ,,in de kern goed''. ,,Wij vinden dat de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) een goede balans geeft tussen veiligheid en privacybescherming'', aldus PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt. Volgens hem is het door de snelle technische ontwikkelingen noodzakelijk dat de oude wet wordt herzien, om zo terrorisme of manipulatie door andere landen via internet te kunnen bestrijden. Ook D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt het ,,logisch'' dat er een wet komt waardoor de diensten ook op de kabel kunnen kijken. Hij vindt het voorstel nu nog te ruim geformuleerd om ermee in te kunnen stemmen. ,,De diensten kunnen vrijwel alles verzamelen. Er is te veel ruimte voor een oneindige datahooiberg.'' Verhoeven wil ,,juist in het belang van de veiligheid'' sterker toezicht vooraf en een kortere bewaartermijn voor afgetapte data.

Twijfels

De Autoriteit Persoonsgegevens is een stuk minder positief. ,,Als de bevoegdheden van de diensten inderdaad worden versterkt, moeten de waarborgen tegen disproportionele inbreuken op de persoonlijke levenssfeer en het toezicht op de diensten evenzeer worden versterkt. Dat is met dit wetsvoorstel nog niet het geval'', stelde vicevoorzitter Wilbert Tomesen in december. Ook de Raad van State (RvS), het belangrijkste adviesorgaan van de regering, heeft twijfels over de effectiviteit van het toezicht op de nieuwe bevoegdheden. De RvS vindt bovendien de bewaartermijn van drie jaar te lang.



Privacyorganisatie Bits of Freedom is nog veel kritischer. ,,Ondanks serieuze kritiek drukt minister Plasterk toch zijn plan door om een sleepnet in te voeren. Met het voorgestelde sleepnet worden onschuldige Nederlanders straks massaal in de gaten gehouden. Dat is een ernstige inbreuk op onze privacy en vrijheid.''