MIVD zoekt nieuwe generatie cyberspecialisten

Samsung concludeert dat batterij tot brand in Galaxy 7 leidde

23 januari De Galaxy Note 7 had te kampen met problemen in het ontwerp en de productie van de batterij. Dat heeft elektronicaconcern Samsung in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt. De mobiele telefoon bleek vorig najaar spontaan oververhit te raken en in brand te vliegen.