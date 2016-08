Moeder trekt slapend dochtertje maffe outfits aan

,,Joey slaapt zo diep dat het me grappig leek om wat dingen om haar heen te leggen en zo hilarische foto's naar onze vrienden en ouders te sturen," vertelt de jonge moeder aan Buzzfeed.



Ze knutselt zelf de outfits in elkaar met spullen die ze in huis vindt of leent ze van vrienden. Van Pikachu en het vrijheidsbeeld tot een hamburgerverkoper: heel wat bekende figuren passeren de revue. De foto's deelt ze vervolgens via Instagram, waar ze inmiddels ruim 167.000 volgers heeft.



Onnozel

,,Het is vooral moeilijk om zelf niet in de lach te schieten," vertelt de fotografe. Maar haar zorgeloze baby slaapt gewoon door. ,,Joey lacht meestal eventjes en valt dan meteen weer in slaap. Wat wel gek is, want als ik het zou zijn, zou ik niet zomaar weer in slaap kunnen vallen met zo'n onnozele pruik op mijn hoofd."



Izumikawa wil met de foto's de dag van anderen opvrolijken en hoopt ook dat Joey er later om kan lachen. ,,Als ze een kind van haar ouders is, dan heeft ze waarschijnlijk gevoel voor humor en zal ze er hard om lachen," zegt ze. Ze wil met de foto's een kalender voor 2017 maken als cadeau voor vrienden en familie. Ze besluit: ,,Ik hoop echt dat ze later ziet hoe ongelooflijk geliefd ze was."