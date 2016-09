Nederland eindelijk bij eerste iPhone 7-landen

De nieuwe iPhone 7 en zijn grotere broer 7S komen volgende week in 32 landen op de markt. Ons land hoort daar dus bij, net als België en Luxemburg, bleek gisteravond tijdens Apple's presentatie in San Francisco. Tot nu toe startte Apple de verkoop altijd in de VS plus een selecte groep landen waaronder Engeland, Duitsland en China.



Het basismodel gaat 769 euro kosten. Apple's pr-afdeling maakte nog een flinke blunder, want in het eerste persbericht stond een bedrag van 659 euro vermeld. In een volgend bericht werd dat gauw gecorrigeerd. Het was niet de enige misser, want voorafgaand aan Apple's event bracht het concern enkele tweets naar buiten met de meest kenmerkende features van de nieuwe iPhones. Die werden vrijwel meteen weer offline gehaald.



De fout was slordig, maar maakte weinig uit. Zoals al verwacht bevatte Apple's evenement geen verrassingen. Alle details over de iPhone 7 en de tweede versie van Apple's nieuwe horloge waren de voorgaande weken en maanden al uitgelekt.



Koptelefoon

Zo schrapt Apple inderdaad de koptelefoon aansluiting in de nieuwe iPhone. ,,Een analoge aansluiting is in deze tijd gewoon niet logisch meer," motiveerde Apple dat opmerkelijke besluit. Het geluid via de oplaad-opening is volgens het concern veel beter. ,,Waarom we dit doen? Uit moed" zegt marketing-baas Phil Schiller. Door het weglaten is er oa plaats voor een tweede speaker waardoor de iPhone 7 stereogeluid krijgt. Ook is er plaats voor een grotere accu die liefst 2 uur langer mee gaat.



Maar uiteraard spelen er meer overwegingen. Zo kan Apple door het verwijderen van de koptelefoon-ingang zwaar inzetten op draadloze blue tooth oortjes. Zo presenteerde het fraai vormgegeven maar met 179 euro peperdure earpods. Ook toonde het twee nieuwe modellen van Beats, de koptelefoonbouwer en muziekdienst die het enkele jaren voor drie miljard dollar overnam.