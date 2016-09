Nieuwe iPhone 7 moét scoren

,,Dit is onze beste iPhone ooit, niet eerder maakten we hem zo krachtig en mooi." Met de gebruikelijke superlatieven zal Tim Cook morgen in San Francisco de iPhone 7 en zijn grote broer, de 7 plus, aan de wereld presenteren. De tijd dat iedereen echter jubelend applaudisseert en naar de winkel holt is al lang voorbij. Smartphoneverkopen zijn ingezakt en Apple ontrekt zich niet aan de wereldwijde malaise. Afgelopen kwartaal werden slechts 40 miljoen iPhones verkocht, het laagste aantal in twee jaar.



Ondertussen presteert aartsrivaal Samsung wél beter dan de markt. ,,Daarmee is dit de belangrijkste iPhone-lancering in jaren," weet Jos Versteeg, analist bij Theodoor Gilissen. ,,Apple móet scoren." De lat ligt nog hoger nu miljoenen bezitters van de iPhone 6 - Apple's populaire model uit 2014 - hun abonnement zien aflopen. ,,Binnenkort beslissen ze of ze een nieuwe iPhone kiezen."