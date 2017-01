Nintendo geeft nieuwe spelcomputer Switch een prijs en datum

Bijzonder aan het apparaat is dat deze zowel op de tv aangesloten kan worden als los meegenomen kan worden. In het midden zit een soort tablet met een touchscreen dat je aan de televisie kunt koppelen. Aan de zijkanten zitten twee 'Joy-Con'-controllers die je kunt gebruiken om onderweg te gamen. Speel je met zijn tweeën, dan kun je ieder een controller gebruiken. Op de controllers zitten ook sensoren waarmee de spelcomputer objecten of handen kan herkennen. Daarnaast is er een speciaal knopje waarmee screenshots gemaakt kunnen worden. Het moet binnenkort mogelijk worden om ook videobeelden van spellen op te nemen en te delen. De Switch wordt verkrijgbaar met grijze controllers of met een blauwe en rode controller.