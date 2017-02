Nokia 3310 van soldaat overleefde drie oorlogen

Het moge duidelijk zijn: voor de ex-soldaat uit Withernsea hoeven al die moderne toestanden niet. ,,Ik kocht die telefoon in 2000 omdat ik contact met het thuisfront wilde als ik weg was. Sindsdien heb ik nooit een andere nodig gehad. Ik heb dat ding al vaak laten vallen op de grond en hij is zelfs al in de wasmachine en de pot currysaus beland. Even schoonmaken, laten drogen en hij werkt weer als nieuw. Hij lijkt wel gemaakt van kryptonite (een fictief mineraal uit de stripverhalen en films over Superman, red.), zo onverwoestbaar.''



,,Er zitten hier en daar wel wat krassen op, maar dat geeft niet. Als ik foto's wil nemen, heb ik een camera. En selfies zijn sowieso mijn ding niet. Ik ben perfect gelukkig met wat ik heb, waarom zou ik dan een nieuwe kopen?''