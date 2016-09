Samsung stuurt pushbericht naar gebruikers Note 7: zet telefoon uit

Samsung riep wereldwijd 2,5 miljoen toestellen terug na meldingen van ontplofte batterijen. Drie Australische luchtvaartmaatschappijen meldden donderdag dat de telefoons niet meer aangezet en opgeladen mogen worden tijdens hun vluchten. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) nam dat advies vrijdag over.



Vandaag zou in New York een Galaxy Note 7 zijn ontploft in de handen van een jongetje van 6 jaar oud, waardoor hij brandwonden zou hebben opgelopen.



Omruilprogramma

Samsung is bezig met een wereldwijde terugroepactie en zette zaterdag een omruilprogramma op touw, waarbij gedupeerden de nieuwste variant krijgen. Door middel van een label op de verpakking van het toestel moet duidelijk worden of je een 'veilige' telefoon in handen hebt. ,,Veiligheid van onze klanten heeft onze allerhoogste prioriteit. We vragen klanten om hun Galaxy Note 7 uit te schakelen en hem zo snel mogelijk in te ruilen", liet het Zuid-Koreaanse bedrijf weten in een statement.



,,Het omruilprogramma zal ervoor zorgen dat iedereen zo snel en gemakkelijk mogelijk en in lijn met de regelgeving een vervangend toestel krijgt. We spreken onze dank uit naar al onze klanten voor hun begrip en geduld", schrijft het bedrijf.



Op internet circuleert het gerucht dat Samsung de toestellen die niet voor 30 september worden teruggestuurd zelf gaat uitschakelen. Dit is nog niet bevestigd door Samsung. Gebruikers van de Galaxy Note 7 zouden niet happig genoeg zijn op de berichtgeving over het toestel, waardoor Samsung wil ingrijpen.



Het bedrijf lijdt stevig onder de onveilige toestellen: volgens persbureau Bloomberg daalt Samsung stevig in waarde.