Sleutelpasjes eeuwenoud Oostenrijks hotel gehackt

In Nederland is deze vorm van cybercriminaliteit bij hotels nog niet voorgekomen, laat de woordvoerder van Koninklijke Horeca Nederland weten. ,,Wij denken dat het met goede beveiliging te voorkomen is. Het is natuurlijk wel van belang om het systeem up-to-date te houden.'' Teruggaan naar een metalen sleutel in plaats van een kaartje of qr-code is uit den boze. ,,Welnee, terug naar een ouderwetse sleutel is net zoiets als teruggaan naar paard en wagen. Dat doen we ook niet.''