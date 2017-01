Slimme haarborstels en douchekoppen op technologiebeurs CES

De NeOse Pro is een 'optische neus', een robot die herkent wanneer het voedsel in je koelkast aan het rotten is. Via een rubber slangetje stuurt de NeOse geurmoleculen naar sensoren die vervolgens de informatie naar je iPhone stuurt. In een app kan je zien of je melk nog drinkbaar is. De robot is voorlopig alleen nog bedoeld voor zakelijk gebruik, maar technologiewebsite The Verge denkt dat het apparaat opgepikt zal worden door koelkastfabrikanten.