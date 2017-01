Tien jaar iPhone: zo presenteerde Steve Jobs het eerste exemplaar

Op 9 januari 2007 stapte Steve Jobs het podium van Macworld op en sprak voor het eerst het woord 'iPhone' in het openbaar uit. Een revolutionair toestel, dat hij voorstelde als een drie-in-een-product. ,,Een iPod met breed scherm en met touchscreen, een revolutionaire mobiele telefoon en een baanbrekend communicatie-apparaat met internet."



In een presentatie die meer dan anderhalf duurde stelde Steve Jobs, in zijn o zo vertrouwde zwarte coltrui en jeans, het nieuwe apparaat voor. Het verliep allemaal nog wat traag en moeizaam, maar het publiek was duidelijk enthousiast. Tien jaar later werd de oorspronkelijke iPhone al ettelijke keren in een nieuw jasje gestoken, maar de visie van Jobs is dezelfde gebleven.



