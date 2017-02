Veel mensen vindbaar op Facebook via telefoonnummer

Veel Nederlanders weten niet dat zij via hun telefoonnummer vindbaar zijn op Facebook. Ook als je hebt opgegeven dat je telefoonnummer niet op je profiel getoond mag worden, staat de optie dat iedereen je via dit nummer kan opzoeken wel standaard aan. Zo zet je het uit.

Facebook wil graag zoveel mogelijk van je weten, ook je telefoonnummer. Als je dit niet hebt opgegeven bij het aanmaken van een account, vraagt Facebook je bij het inloggen regelmatig om het nummer in te vullen. Daarbij stelt het sociale medium je de vraag of je dit nummer op je profiel wilt weergeven. Ook als je hierbij ‘nee’ kiest, staat wél standaard de optie aan dat iedereen je via het nummer kan zoeken in de zoekbalk Facebook.



Je kunt heel eenvoudig checken of jij vindbaar bent met behulp van je telefoonnummer. Typ in de zoekbalk 00316 en vervolgens je telefoonnummer zonder 06 ervoor: als je telefoonnummer 0612345678 is, typ dan 0031612345678.

Als je dit doet wordt het profiel van de persoon aan wie dit nummer gekoppeld is automatisch getoond.

Waarom is deze functie voor jou handig?

Stel: je wordt gebeld en je hebt geen idee van wie het telefoonnummer is dat op je beeldscherm verschijnt. Dan is de kans op deze manier groot dat je via Facebook kunt achterhalen wie je gebeld heeft. Ook kan het handig zijn als je wel iemands nummer hebt, maar geen facebookprofiel van die persoon kunt vinden. Verder: als iemand een anoniem facebookaccount heeft, kun je op deze manier eenvoudig achter dit account komen.

Waarom wil je deze functie toch uitzetten?

Het is natuurlijk handig als je mensen kunt zoeken, maar er kleven ook veel nadelen aan. Met het nodige zoekwerk kunnen onbekenden door slim te zoeken op Facebook namelijk je nummer achterhalen en dit aan allerlei anderen doorgeven. Bovendien kun je via een telefoonnummer zien welk facebookaccount is gekoppeld. Heb je bijvoorbeeld een facebookpagina onder een andere naam aangemaakt om onder een valse naam onder berichten te reageren, dan val je dankzij deze zoekfunctie door de mand.

Zo zet je het uit

Via je mobiel kun je de optie in vier stappen uitzetten.



Stap 1.

Als je de app van Facebook hebt geopend, klik dan rechtsonder op de drie streepjes en klik in dit menu vervolgens op “Instellingen”

Stap 2.

Klik in het volgende menu op “Accountinstellingen”

Stap 3.

Klik op “Privacy”

Stap 4.

Scroll naar beneden en kies bij de optie “Wie kan je zoeken met behulp van het telefoonnummer dat je hebt opgegeven?” niet meer voor “iedereen”, maar bijvoorbeeld voor “vrienden”.