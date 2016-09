Voor je het weet, troggelt de doorverbindsite je centen af

De 0900-betaalnummers staan vermeld op commerciële websites, die via Google-advertenties opduiken bij zoekopdrachten naar bijvoorbeeld de politie, Belastingdienst, of KPN. De nummers verbinden consumenten door naar de desbetreffende klantenservice, maar rekenen tot 90 eurocent per minuut. Zo kan een normaal gesproken gratis telefoongesprek oplopen tot tientallen euro's.



Zelfs de Nationale Politie waarschuwt. Op geenspoedwelpolitie.nl, vernoemd naar de slogan van het politienummer 0900-8844, staat een ander 0900-nummer dat burgers nietsvermoedend doorverbindt met de politie. Voor 90 cent per minuut, in plaats va het lokale tarief. ,,Betaal geen onnodige kosten", meldt de Nationale Politie op haar eigen website.



Geenspoedwelpolitie.nl blijkt lang niet de enige website die consumenten via dure 0900-nummers doorverbindt naar doodgewone klantenservicenummers. Er zijn tientallen ­sites die doorverbinden naar de klantenservices van KPN, Ziggo of de ANWB.



,,Geldklopperij", oordeelt Kamerlid Lutz Jacobi van de PvdA. ,,Dit is een ongewenste zaak." Ze zal Kamervragen stellen. ,,Hier moeten we paal en perk aan stellen, want zeker mensen met een kleine portemonnee moeten beschermd worden tegen zulke praktijken." Sharon Gesthuizen van de SP: ,,Die nummers zijn publiek bezit en er mag geen verwarring over ontstaan."



Internetstoring

Afgelopen zaterdag kampte KPN met een grote internetstoring. Meerdere mensen gingen op zoek naar het nummer van de helpdesk en kwamen uit bij sites als storingverhelpen.nl, waar voor 90 cent per minuut wordt doorgeschakeld naar de klantenservice van KPN. ,,Dit neigt naar misleiding", zegt KPN-woordvoerder Stefan Simons. ,,Wij zijn voor klanten 24 uur per dag gratis bereikbaar."



De Autoriteit Consument en Markt noemt de sites onwenselijk, maar niet illegaal. ,,Je kunt ze vergelijken met bedrijven die tickets doorverkopen voor een hogere prijs. Ook die zijn niet verboden." Volgens de ACM maken ze slim gebruik van internetadvertenties, waardoor ze vaak hoger in Google komen te staan dan de organisatie zelf.