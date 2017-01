Voormalig internetgigant Yahoo heet voortaan Altaba

Toen telecommunicatiereus Verizon vorig jaar bekendmaakte dat het de internetactiviteiten van Yahoo overnam voor omgerekend 4,4 miljard euro, zagen verschillende media dat als een nieuw dieptepunt in de teloorgang van het eens zo florerende bedrijf. Yahoo deed namelijk immens populaire onderdelen van het bedrijf van de hand, zoals de Yahoo zoekmachine, fotosite Flickr, blogsite Tumblr en meerdere advertentiediensten. Het bedrijf verkocht alle bezittingen aan Verizon, inclusief de gebouwen. In een bericht aan de aandeelhouders liet Yahoo toen weten dat het besluit om te verkopen was genomen na zorgvuldig alle factoren te hebben overwogen en dat het een besluit in het belang van alle aandeelhouders was. Het bedrijf gaf aan dat het een goed bod was en dat de aandeelhouders uiteindelijk zouden profiteren van de verkoop.

Gemiste kansen

De Daily Telegraph weet na de gedeeltelijke overname door Verizon de val van het bedrijf aan een opeenstapeling van gemiste kansen. Zo had Yahoo in 2002 de kans om Google voor een miljard euro over te nemen. Het bedrijf achter de Google zoekmachine en smartphone besturingssysteem Android is nu volgens Forbes 82 keer zoveel waard. Ook ging een overname van Facebook in 2006 op het nippertje niet door.

Verdwenen

Arnoud Wokke, technologie-expert bij Tweakers, vindt dat de conclusie van Daily Telegraph nog steeds overeind staat. Wokke: ,,In Nederland was Yahoo op een gegeven moment best bekend. Maar opeens waren ze verdwenen en werd hun plek overgenomen door nieuwe bedrijven." Yahoo miste bijvoorbeeld een grote kans door geen sociale media functies toe te voegen aan hun fotosite Flickr, lang voordat fotodeelapps als Instagram jaagden op Yahoo's deel van de taart en de wereld veroverden. Volgens Wokke heeft ook de met veel bombarie aangekondigde aanstelling van topvrouw Marissa Mayer uiteindelijk niet voldoende zoden aan de dijk gezet. ,,Er was toen de hoop dat het met Mayer aan het roer beter met het bedrijf zou gaan. Ze heeft heel veel veranderingen doorgevoerd, maar die bleken niet allemaal succesvol." Zo nam Yahoo bijvoorbeeld onder haar leiding Tumblr over voor een miljard dollar, maar dat bleek uiteindelijk een financiële strop te zijn volgens CNN.

Frisse start

Yahoo laat dat allemaal achter zich en maakt een frisse start met een nieuwe naam. Het bedrijf noemt zich voortaan Altaba, mogelijk een combinatie van de woorden 'alternate' (in het Nederlands 'plaatsvervangend') en Alibaba, de opkomende Chinese onlineretailgigant. Volgens Mashable heeft Yahoo gekozen voor een nieuwe naam om duidelijk onderscheid te maken tussen de merknaam 'Yahoo' die is verkocht aan Verizon en het oude bedrijf, die tot vandaag dezelfde naam droeg. Yahoo heeft zich hierover echter nog niet uitgelaten.



Het nieuwe bedrijf zal alleen functioneren als investeerder in andere bedrijven en geen eigen diensten meer aanbieden. Ook gaat Altaba de investeringen beheren die Yahoo de afgelopen jaren deed in Alibaba en de tak van Yahoo in Japan. Wat voor plannen Yahoo met de aandelen in die bedrijven heeft, is nog onbekend.