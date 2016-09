YouTube zet eerste stap naar sociaal medium: Community

Middels een extra tabblad met de naam 'Community' krijgen kanalen een socialere dimensie. YouTube legt in zijn blog uit dat het Community-tabje 'een nieuwe, simpele manier is om contact te leggen met je volgers dat verder gaat dan video'. Gebruikers van het videoplatform kunnen via Community berichten plaatsen, live video's uitzenden en afbeeldingen en gifjes publiceren.



Updates verschijnen in de abonnementenfeed, waar je normaal alleen video's ziet van de kanalen waarop je bent geabonneerd. Ook kun je instellen dat je een notificatie wil ontvangen als een gebruiker iets in zijn Community-feed plaatst.



Mogelijk

Nog niet iedereen met een kanaal heeft de mogelijkheid om van YouTube Community gebruik te maken, maar het bekende vlogduo John en Hank Green met hun kanaal 'vlogbrothers' bijvoorbeeld wel. Zij hebben al drie updates in hun Community geplaatst.



De bèta-versie is eenvoudig en nog maar voor een beperkte, populaire groep gebruikers van YouTube beschikbaar. Het is nog onzeker wanneer het bedrijf de Community-optie definitief uitbrengt.