Coffeeshopmagnaat: Het was me niet om het geld te doen

Met zijn slordige haar, zwarte T-shirt en vale spijkerbroek is Willemsen niet het prototype miljonair. Maar dat er bakken geld binnenkwamen, zal hij niet ontkennen. Toch zegt hij: ,,Niemand wil het geloven, maar het was me niet om het geld te doen. Ik wilde gewoon de mooiste coffeeshop neerzetten die er bestond."



De verstokte wietroker Willemsen begint al vroeg met dealen. De commune waarin hij leeft, is één van de adressen in Terneuzen waar je in de jaren 70 hasj kunt kopen. Het zijn dan ook liberale tijden. Elke zaterdagmorgen leest Koos de Zwart van de VPRO op de radio de hasjprijzen voor. In grote steden verkopen theehuizen volop hasj.



Naar verluidt is penozezoon Henk de Vries, eigenaar van keten The Bulldog, de geestelijk vader van de term coffeeshop. In zijn voormalige seksshop op de Wallen verkoopt hij hasj, maar theehuis vindt hij te soft klinken. Coffeeshop klinkt naar zijn mening beter. Collega's nemen de term over. En zo is een nieuwe branchenaam geboren.



Nota bene het CDA legt in 1976 de basis voor het gedoogbeleid. Dries van Agt, dan nog minister van Justitie, wil een duidelijke scheiding aanbrengen tussen soft- en harddrugs. In een wetsvoorstel pleit hij voor een legale gebruikershoeveelheid van 30 gram cannabis. Hij krijgt de Kamer mee.