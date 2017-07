De man achter de generatietheorie

De Indeler des Vaderlands praat erover in zijn achtertuin in het groene Doorn. Bescheiden man, bedachtzaam prater. Becker (1933) is getrouwd, vader van twee dochters, opa van twee kleinzonen en zeker geen geraniumzitter maar een zeer actieve tachtiger. Hij werkt aan een ‘living document’, zoals hij benadrukt. Op de website van zijn uitgever wordt de tekst regelmatig geüpdate met nieuwe kennis zoals hij ook de benaming van zijn indelingen doorlopend actualiseert. De weinig hoopvol genaamde ‘Verloren Generatie’ bestaat gelukkig niet meer en is hij aan het vervangen door Late Babyboomers. Verder is een aantal jaartallen opgeschoven. Becker houdt het allemaal dagelijks bij en verwerkt nieuwe ontwikkelingen meteen. ,,Boeiend vind ik deze nieuwe vorm van boeken maken. Ik verwacht dat het navolging zal krijgen.”



Zijn indelingen zijn niet onomstreden. Oud-student Andries van de Broek, nu senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, prijst Becker als iconisch onderzoeker maar denkt dat de door hem getrokken lijnen aanvechtbaar zijn. Genoeg factoren kunnen de uitgezette lijnen vertroebelen. Bijvoorbeeld of je in Rotterdam of in de Achterhoek opgroeide, of je hoog bent opgeleid of laag; dat kan schelen in iemands ontwikkeling.



Volgens Becker gaat het erom al die patronen te herkennen die niet alleen wat zeggen over het verleden, maar ook over de toekomst. Want Generatie D, E of F komen. Wat ze zal onderscheiden van Generatie Z is nog niet duidelijk. ,,Misschien wordt dat de generatie die moet leren samenwerken met robots”.