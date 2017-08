De oorlog die drie generaties nog altijd bezighoudt

Henny vertelt er pas sinds kort écht over, dochter Naomi ziet 'gedenken als onze plicht' en kleindochter Rivkah leest namen voor in Westerbork.



Daar, aan de overkant van de straat, zat vroeger de groenteboer. Als er een razzia dreigde, ging iedereen daarheen omdat je vanuit die winkel over de daken kon vluchten. En, oh ja daar, er vlak naast, woonde de familie van de latere dirigent Jaap van Zweden. En, daar, op nummer 28 woonde de man die zo veel joden heeft verraden. Zijn eigen familie ook, voor voedselbonnen. Hij is doodgeschoten, door het joodse verzet.



Beelden, herinneringen en verhalen dringen om voorrang in het hoofd van Henny Kamlag (79). Het is de derde keer nu, sinds de Tweede Wereldoorlog, dat ze weer hier op het pleintje staat. Voor nummer 24 in de Holendrechtstraat in Amsterdam. Het huis waar ze geboren werd en waarvandaan haar joodse vader Rudolph Halmans, een bonthandelaar, werd weggevoerd. Naar Kamp Westerbork, naar Auschwitz, naar de dood. ,,In de tuin hierachter staan nog steeds de bessenstruiken die mijn vader er heeft geplant'', wijst Henny. Dochter Naomi (51) houdt haar moeders tas even vast, kleindochter Rivkah (26) plukt liefdevol een pluisje uit oma's haar.



Drie generaties zijn hier - op een zonnige, vrije ochtend - samen, voor het geboortehuis van Henny. Om te praten over de oorlog en de rol die die speelt in de familie, dwars door de generaties heen. Henny: ,,Dodenherdenking op 4 mei is heilig. Alle kinderen en kleinkinderen bellen me dan, of komen langs. Het is een gewoonte die zo is gegroeid.'' Rivkah: ,,Oma bellen op 4 mei is vaste prik, ja.'' Henny: ,,Het is dé dag waarop je stilstaat bij het verdriet.''



