Een zomer vol generatieverhalen

Dit zijn wijDe tijd dat we naar de brievenbus liepen om een kaartje op de post te doen aan opa en oma, ligt een dikke generatie achter ons. Onze tieners checken tegenwoordig net zo makkelijk levensverhalen van volslagen onbekende mensen op hun facebooktijdlijn. En het dagje Zandvoort, kent u dat nog? Twee weken Bali zul je bedoelen. Met een drone in de bagage. Elke leeftijdsgroep kent zijn eigenheden, die ons als generatie vaak zo herkenbaar maken. De komende zes weken brengen we op deze plaats de verschillende generaties bij elkaar.

Want we hebben ondanks alle tegenstellingen van dit moment best ook heel veel gemeen. Driekwart van de Nederlanders rekent zich tot een bepaalde generatie, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En allemaal delen we graag onze herinneringen. Praten we over onze favoriete tv-series, de muziek waarnaar we luisterden of hebben we lol om de foto’s met onze hanekammen of hotpants.

Hoe beleefden jouw generatiegenoten de veranderingen op het werk, thuis en in de samenleving? Elke generatie heeft zijn eigen verhaal. En patronen in de tijd worden worden zichtbaar als we ze op een rijtje zetten.

Interviews met grote sterren

Hoe staan BN’ers en andere prominenten erin? Goedele Liekens praat over de seksuele revolutie, Mel C. over de drive achter girl power, kijkcijferkanon Hennie Huisman over de tijd dat geld geen rol speelde. Nog meer interviews met onder meer Anita Doth (2Unlimited), Freek de Jonge, de allereerste eerste Catwoman (inmiddels een dame van 84), Lil’Kleine en Ard Schenk. Speciale aandacht deze zomer voor André van Duin. Hij blijkt wel een bijzondere plaats blijkt in te nemen, voor vele generaties Nederlanders.

Van de Stille Generatie (geboren vóór 1945) tot Generatie Z (geboren na 1995), alles komt voorbij. Zes weken lang komen herinneringen en ervaringen van verschillende generatiegenoten hier aan de orde. En een deel daarvan ook interactief. Test online je kennis over jouw generatie. Ben je Z of toch meer Y. Babyboomer of hoor je bij de Verloren Generatie.