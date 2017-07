Geboren in de 60's? Dan hoor je thuis in de Verloren Generatie

Wij genoten van films die later iconisch bleken: The Godfather, One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Annie Hall, Rocky, Star Wars, Jaws enzovoort. De laatste van Fellini hebben wij ook nog gezien. Terwijl we rondliepen met Sony Walkmans begon een van ons stilletjes met Apple. 'Alles is al eens gezegd’, hoorden wij een cabaretier met jampotglazen prediken in uitverkochte theaters. Heb je ons weer: no hope. Ja, toch wel. 'Maar er is nog nooit geluisterd’, voegde Freek eraan toe. Alleen worden we alweer omver gelopen door jongere generaties die wel met computers opgroeide. Dat je dochter je computer opschoont en je kleinzoon fluitend Skype voor je aan de praat krijgt. Het is en blijft eigenlijk nix.