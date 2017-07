Geboren in de 70's? Dan hoor je thuis in de Patatgeneratie

De ouderen onder ons groeiden op met alleen Nederland 1 en 2. We herinneren ons nog dat 3 erbij kwam, en pas na de introductie van de kabel die commerciële zender RTL4. Op vrijdagavond keken we met een glas prik en een bakje chips naar dokter Jan en zuster Ingrid in Medisch Centrum West. En we raakten verslaafd aan de eerste Nederlandse soapserie: Goede Tijden Slechte Tijden.



De euro bestond nog niet en de pinautomaat moest nog worden uitgevonden. Onze eerste schoolwerkstukken schreven we met de hand. Maar toen de Commodore 64 en de MSX eenmaal hun intrede hadden gedaan, ging het hard. In een vloek en een zucht sierde de home computer elk huishouden. Wij zagen internet komen en overwinnen. Pragmatisch als we zijn, lieten we ons omscholen tot ICT-er – de langdurig werklozen uit de jaren 80 waren ons schrikbeeld.



Wij die Cobain overleefden, werden veelal tweeverdieners. Kinderen kregen we pas als we onze carrière goed op de rit hadden. Nu we wat ouder zijn, worden we soms gek van die combinatie baan-gezin. De burn-out ligt bij ons altijd op de loer. Gelukkig zijn er antidepressiva en anders gaan we op mindfulness of yoga. Als we maar alles uit het leven kunnen halen.