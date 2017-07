Generatie Z zal moord op Fortuyn nooit vergeten

Op 6 mei 2017, om 18.06 uur, is het precies vijftien jaar geleden. Negen dagen voor de verkiezingen van 2002 gebeurt het. Pim Fortuyn wordt doodgeschoten. De eerste politieke moord in Nederland sinds die op Willem van Oranje. Rotterdam herdenkt de fatale dag bij Fortuyns monument op de Korte Hoogstraat. Er zijn toespraken, ras-Rotterdammer Lee Towers zingt Sinatra. ,,Het gaat in het leven niet altijd zoals we willen, maar mensen: blijf alsjeblieft doen zoals je zelf denkt dat het goed is. Net als Pim. Pim did it his way”, legt hij uit. Columniste Ebru Umar kan haar tranen niet bedwingen. Zij ontvangt de eerste Pim Fortuyn-prijs waarmee de Rotterdamse politicus voortaan ook wordt herdacht. ,,Ik huil omdat deze prijs bestaat. Omdat deze man vermoord is. Hij was een visionair.''

,,Hij zou nu 69 geweest zijn en had misschien nog steeds gewoond in zijn Palazzo di Pietro. Op een kort of misschien wel langer verblijf in het Catshuis na dan. Hangt af van aan wie je het vraagt. Hijzelf voorspelde het in ieder geval in 2002, dat premierschap, en velen geloven dat het ook gebeurd zou zijn. Als niet...’, schrijft AD-columnist Frank Poorthuis.

Hard aangekomen

De moord op Fortuyn is hard aangekomen en niet alleen voor Generatie Z, zo blijkt uit een online lezersonderzoek van deze krant. Ná de aanslagen van 9 september 2001 in New York staat die zwarte meidag afgetekend op de tweede plek als wordt gevraagd naar historische gebeurtenissen die een onuitwisbare indruk maakten. 10 procent van de 1500 deelnemers aan het onderzoekje noemt Fortuyn.



,,Ik was negen. Erg jong, maar ik zal het nooit vergeten het moment dat ik naar buiten renden nadat ik het op de televisie had gezien”, mailt Sander van den Eijnden in een korte toelichting. Ellen Jansen was op een vakantiepark in Holten en kan zich de moord en de krantenkoppen herinneren als de dag van gisteren. ,,Voorop de krant de foto waarop Pim gewond op de grond lag. Een paar pagina’s verder die foto waarop hij met zijn hondjes op het strand liep.” Maikel Baar had een deja vu na de aanslag van 9 september in New York. ,,Ik herinner me de totale, collectieve, verbijstering bij iedereen.”