Hoe WhatsApp het briefje op de keukentafel heeft verslagen

Ook sociologe Natascha Notten van de Radboud Universiteit ziet het eettafelgesprek niet verdwijnen. ,,Je ziet dat gesprekken anders verlopen, WhatsApp heeft een deel van de praktische communicatie vervangen. Maar in de literatuur komt het niet terug dat het de face-to-facecommunicatie heeft weggevaagd.”



Veel ouders zien WhatsApp ook vooral als praktisch hulpmiddel. ,,Het is zo makkelijk om ze snel even te bereiken, om te weten dat ze na school veilig thuis zijn gekomen”, vertelt vader André de Meij uit Groesbeek. ,,Maar we gebruiken het ook om onderling iets grappigs te delen of om even wat hartjes te sturen en te zeggen dat we van ze houden.” Hij ziet een groot verschil in generaties. ,,Vroeger hing er een schriftje aan onze koelkastdeur waar mijn vriendin en ik in schreven als we elkaar weer eens misliepen. Dezelfde dingen stonden erin, denk ik, al moesten we de emoji's zelf verzinnen.”