Het woord backpacken komt eerlijk gezegd al een hele tijd mijn neus uit. AIs de ene vriend net waanzinnig heeft gebackpackt, begint de ander alweer aan een reusachtig backpackavontuur. Krijg toch lekker de backpacktyfus met z’n allen.



Ik woon vijf jaar samen met vrienden. Op papier. Nu de rauwe praktijk. Tweemaal was ik Ruben maandenlang kwijt. Die backpackte zich eerst een ongeluk door Nieuw-Zeeland en toen we eindelijk hadden bijgepraat, vertrok hij alweer met een veel te zware rugzak op naar wat later bleek heel Azië. Dat deed Sam later ook dunnetjes over.



Op dit moment backpacken er pakweg driehonderdzevenenveertig van mijn Facebookvrienden. Ik heb net nog even vlug gescrolld. Cindy nam een selfie bij Machu Picchu. Jetro beklom de Chinese Muur. Theo crosste ondertussen in een Jeep door Kyrgyzistan.